قبل أحمد عزمي.. فنانون اشتكوا من "أزمة عمل" وأحدهم أصيب بحالة اكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد عزمي، مؤخرًا عن معاناته من قلة العمل وعدم وجود فرص للتمثيل تعرض عليه، وهو ما أثار جدلًا لتوالي شكاوى بعض الفنانين من نفس السبب ولجأ بعضهم لمجالات عمل أخرى بعيدة عن الفن.. ولكن لكن فنان منهم حكاية تعرف عليها في السطور التالية

وإليك بعض هؤلاء الفنانين في السطور التالية:

أحمد عزمي

قال الفنان أحمد عزمي، في برنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "كنت مكسوف بعد الإفراج عني من مقابلة زملائي، وأصبحت أشاهد الأعمال التي تقدم، ولدي شعور أن يكون لدي فرصة ثانية، واختبروني وجربوني مرة ثانية، وربنا أكرمني ونويت أبدأ صفحة جديدة ولن أفتح أبواب للماضي، وربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، وربنا أكرمني بزوجة ثانية واستقريت وبدأت أفكر في حياتي".

أضاف: "كانت المفاجأة الأستاذ الراحل وحيد حامد واطمأن علي وشاركت في الجماعة الجزء الثاني، ثم عملت مسلسل الشارع اللي ورانا، وكان أكبر إثبات أني تعافيت تماما، وأيضا شاركت في مسرحية الملك لير، ونفسي هذا يصل للمنتجين لأنه كان فيه حذر تجاهي وأنا ابنكم وغلطت وطول عمري تربيت في الوسط الفني، ونفسي أرجع له مرة ثانية".

ياسمين جمال

أعلنت الفنانة ياسمين جمال، عن معاناتها من عدم العمل وقلة الفرص الفنية التي تعرض عليها، ونشرت ياسمين صورة للفنان كريم الحسيني الذي كشف خلالها عن عمل مشروع لبيع المشروبات على الطريق، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كريم الحسيني أنت صح الشغل مش عيب وده مشروع زي أي حد في الدنيا بيعمل مشاريع صغيرة وبتكبر".

وأوضحت: "كريم واحد من جيلي اللي ابتدينا سوا وطلعنا السلم واحدة واحدة من وإحنا أطفال ودرسنا وبقينا أعضاء نقابة من غير وسايط ولا قرايب ولا ظهر في الوسط الفني غير ربنا سبحانه وتعالى وحب الناس".

وتابعت: "السؤال بقى: كبرتونا ليه؟ نجمتونا ليه؟ قعدتونا في البيت سنين ليه برضه؟!! إحنا جيل صناعة كامل قاعد في البيت ممثلين(شباب وكبار) منتجين، مخرجين، مؤلفين، مديري تصوير، عمال وأول حاجة اتعلمناها من اللي سبقونا في المجال ده الصبر، هنصبر لحد إمتى".

وأضافت: "أنا أول مرة أتكلم بس من ساعة ما شفت كريم وأنا مش قادرة بصراحة واللي عارفني كويس أوي عارف إني ماليش علاقة بما يسمى بال (تريند) وفي الآخر تسمعوا أنه تعب أو مات من الزعل على حاجة ضيع عمره كله عليها وفى الآخر ما خدش حقه".

فاطمة الكاشف

عادت الفنانة فاطمة الكاشف للأضواء، بعد سنوات من الصمت والاختفاء عن الشاشة، عبر استغاثة إلكترونية وجهتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث نشرت فاطمة زوجة الفنان جمال عبدالناصر، رسالة تستنجد فيها بالرئيس لعدم ترشيحها لأي دور منذ سنوات طويلة، بسبب ما وصفته بـ"عدم وجود عدالة في توزيع الأعمال على الفنانين".

كتبت فاطمة: "هذا الموضوع يسمح له بالنشر من خلال الصحفيين المحترمين أصحاب القلم الحر وهذا الموضوع عن لساني.. نداء عاجل إلى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. سيادة الرئيس نحن بعض الفنانين الدارسين الموهوبين أصحاب الخبرة الفنية على مدار السنين، وقدمنا أعمالا فنيه مشرفة وحصلنا على جوائز فنية ونتمتع بحب الجمهور الحمد لله والشكر لله، ولكن أصبحنا لا نعمل منذ فترة طويلة بسبب تحكم بعض الأشخاص في من يعمل ومن لا يعمل لأسباب شخصية ومصالح أخرى، ونحن الفنانين لا مصدر لنا للرزق غير هذا العمل ومنا من يعول أسرته بالكامل".

وأضافت: "ما يحدث الآن ليس فيه شيء من العدل ولا يرضي الله سبحانه وتعالى.. وعندما يعرض على أحد منا عملا يكون دون المستوى الذي يستحقه الفنان، أي لا يتناسب مع مكانته الفنية، وفي هذا الوقت عليه أن يقبل أو يرفض.. منا من يقبل مضطرا لأنه محتاج ماديا لكي يعيش وينفق على أسرته.. ومنا من يرفض لكنه يصاب بالاحباط وتسوء حالته النفسية وتنتهي بدخوله مصحة نفسية، وتوجد أمثلة دون ذكر أسماء لعدم الحرج أو يصاب بالمرض حتى يتوفاه الله".

برنسة عبدالغني

قالت برنسة عبدالغني محمد البسط، أشهر كومبارس بالوسط الفني، إنها سيدة مطلقة وتعيش بشقة إيجار جديد بمنطقة الهرم بإيجار شهري 400 جنيه، بخلاف فلوس الكهرباء والمياه.

وتابعت برنسة، وهي تبكي في تصريحاتها الخاصة لـ "الخليج 365": "كنت بشتغل زمان طباخة، ووقعت على ضهري وكان ممنوع عليا بعدها إني أقف، وبسبب منع الطبيب لي من الوقوف في المطبخ، اتجهت إلى العمل بالسينما".

واستكملت: "ما بخدش معاش، والكومبارسات مظلومين عشان ملهمش معاش ولا تأمينات، ويوم شغالين وعشرة لأ، وبقالي 4 شهور مبشتغلش، وبقيت استلف فلوس عشان أعيش وبقالي 45 سنة في شغلانة السينما، وأول بداياتي كانت بفيلم (فجر الإسلام)".

وتابعت: "كان عليا فلوس إيجار وكهرباء، واشتغلت مع المخرج معتز التوني الله يباركله بمسلسل (الفرح فرحنا) وسددت جزء من الفلوس اللي عليا ولسه عليا ديون وفلوس للناس".

وأوضحت: "أوجه استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالنظر إلى وضع الكومبارسات في الأعمال الفنية، وحالتهم المعيشية، وبقوله (يا ريس أنا عايزة معاش أعيش منه)، لأني عايشة لوحدي ومش معايا ولد ولا بنت ولا راجل يصرف عليا واتطلقت عشان مابخلفش، وأنا فنيت نفسي في الشغلانة دي" .

وأضافت: "نقابة المهن التمثيلية لا تنظر إلى حالنا ووضعنا وظروفنا الصحية، وأنا ست مريضة وعندي خشونة في الركبة، ولما بتعب بروح الصيدلية وأخد العلاج منها بالشكك، ومش لاقية شغل وبقالي كتير مشتغلتش".

عبد الرحمن أبو زهرة

وأثار الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة الجدل مؤخرا بعد إعلانه أنه يمر بحالة "اكتئاب" شديدة، بسبب عدم تلقيه عروضا للعمل داخل الوسط الفني سواء في الدراما أو السينما، مشيرًا إلى أنه يفكر حاليًا في الاعتزال بعد خدمة 60 عامًا في الفن.

وأوضح أبو زهرة، أنه من الكوميديانات المميزين، خاصة أنه قدم العديد من الأدوار المهمة في منطقة الكوميديا، مشيرًا إلى أنه يطالب صناع المحتوى الفني ببطولة "عمل كوميدي وهيكسر بيه الدنيا"، متحديًا صناع المحتوى الكوميدي في تقديم عملا يضاهى المسلسل الذي يقدمه، إيماناً بموهبته وعطائه طوال تلك السنوات.

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