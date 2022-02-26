هشام سليمان: لم تعد هناك عراقيل تمنع صناع السينما الأمريكية من التصوير في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المنتج هشام سليمان، في ندوة السينما والقوى الناعمة والتي تقام على هامش مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، إن الأمور المتعلقة بصعوبة تصوير الأعمال الأجنبية في مصر قد تم حلها تماما.

وأضاف سليمان: "في عام ٢٠١٤ كان صناع الفيلم العالمي (الخروج) للمخرج ريدلي سكوت يصورون أحداث الفيلم في مصر..

الفيلم كان يتحدث عن قصة خروج سيدنا موسى من مصر، فطالب البعض بعدم تصوير العمل لحساسيته الشديدة، وقيل آنذاك (إزاي نصور الحاجات دي في مصر)".

وأوضح أن البيروقراطية ليست السبب في عدم لجوء صناع السينما الأمريكية لتصوير أعمالهم في مصر، فهناك أمور كثيرة تم حلها الآن.

واستكمل: "كانت هناك أمور تم حلها وهي الجمارك، والتصاريح، والنقابة، والرقابة، لكننا نحتاج أن يأتي أحد صناع السينما الأمريكية ليصور في مصر، حتى يعلموا أنه لم تعد هناك عراقيل تمنعهم من التصوير في مصر".

حضر الندوة السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب حسن أبو العلا مدير المهرجان، الفنان حمزة العيلي، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، الناقدة ماجدة موريس.

مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة يقام في الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ فبراير.