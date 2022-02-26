هشام سليمان في أسوان لأفلام المرأة: قررت معملش بوس في أفلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المنتج هشام سليمان، في ندوة السينما والقوى الناعمة، التي تقام على هامش فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، إنه بدأ العمل في السينما أثناء دراسته بمعهد السينما.

وتابع: "شرف ليا أكون قاعد معاكم هنا، القوى الناعمة هي حياتي، أنا أول عمل كان منفذ إنتاج من خلال فيلم (الهروب)".

واستكمل: "بعدها اشتغلت في أعمال مهمة زي (المواطن مصري، المهاجر، المصير، الآخر، سكوت هنصور) وغيرها".

وأضاف: "قررت معملش بوس في أعمالي، وبدأت بإنتاج أفلام زي (٥٥ إسعاف، ميدو مشاكل، تيتو، الباشا تلميذ، زكي شان، طير أنت) وغيرها".

حضر الندوة السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب حسن أبو العلا مدير المهرجان، الفنان حمزة العيلي، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، الناقدة ماجدة موريس.

مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة يقام في الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ فبراير.