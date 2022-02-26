مسلسلات رمضان 2022.. العدل جروب تطرح بوستر "فاتن أمل حربي" لنيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة "العدل جروب" البوستر الأول لمسلسل "فاتن أمل حربي" للنجمة نيللي كريم والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت العدل جروب البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"قريبًا.. فاتن أمل حربي.. رمضان 2022".

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: نيللي كريم، فادية عبدالغني، وفاء عامر، شريف سلامة، أحمد حاتم، محمد ثروت، خالد سرحان، وهو من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج محمد جمال العدل

يذكر أن الفنانة نيللي كريم شاركت في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة لقاء الخميسي، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.

كما عُرض لنيللي كريم مؤخرا مسلسل "الجسر"، بطولة عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي، مدير التصوير حسين عسر، ديكور أحمد فايز، مونتير أحمد حمدي، جرافيك ياسر النجار، ملابس حسن مصطفى، منتج منفذ علي فايز، ومن إنتاج شركة Sproductions، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك من تأليف وإخراج بيتر ميمي.