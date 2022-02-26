مجدي كامل يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد رعايته للفنان سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان مجدي كامل رسالة شكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ما أمر به برعاية الفنان سمير صبري، الذي تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشر مجدي كامل بيان نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "شكرًا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقدّمت نقابة المهن التمثيلية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما وجه برعايته لحالة الفنان الكبير سمير صبري.

وقالت النقابة في بيان للدكتور أشرف زكي نقبيب المهن التمثيلية: "باسمي وباسم جموع فناني مصر، أتقدم باسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر برعايته السامية للفنان الكبير سمير صبري، مؤكدا على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شملهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهضو بثقافة الشعوب وبناء الإنسان.. دمتم سندا وراعيا للإبداع والمبدعين".

كان الناقد طارق الشناوي، أعلن قبل أيام، دخول الفنان سمير صبري، لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الشناوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفحوصات الطبية التي أجراها الفنان سمير صبري، أكدت حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب خلال الأيام المقبلة.