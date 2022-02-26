شون بن في أوكرانيا لإخراج وثائقي عن الغزو الروسي

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

في اليوم الثالث للغزو الروسي لأوكرانيا، وبعد أن تداول كثيرون أن الرئيس الروسي سوف يقوم بهحوم على أوكرانيا بين ليلة وضحاها، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الممثل والمخرج الأمريكي شون بن، موجود حالياً في كييف حيث يصور وثائقياً عن الغزو الذي بدأته روسيا لأوكرانيا.

ورصدت الكاميرات وجود شون بن، بين المشاركين في مؤتمر صحافي نظمته الحكومة في كييف، كما أظهره مقطع مصور نُشر عبر حساب الرئيس الأوكراني على إنستغرام، وهو يلتقي فولوديمير زيلينسكي.

وجاء في رسالة باللغة الأوكرانية نشرتها الرئاسة عبر فيسبوك أن “المخرج أتى إلى كييف لتسجيل كل الأحداث الدائرة في أوكرانيا، وبصفته مخرجاً للوثائقيات لكي يكشف للعالم حقيقة غزو روسيا لبلدنا”.

وأضافت الرسالة: “شون بن، اليوم هو من بين داعمي أوكرانيا، وموجود في أوكرانيا. بلدنا ممتن له على بادرة الشجاعة والصدق هذه”.

ولفتت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الفنان الأمريكي أظهر شجاعة “يفتقدها كثر آخرون، خصوصاً من الساسة الغربيين”. وكان شون بن، زار أوكرانيا في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت والتقى عسكريين.

ويصوّر الممثل البالغ 61 عاماً الحائز جائزتي أوسكار عن “هارفي ميلك” و”ميستيك ريفر” الوثائقي لحساب استوديوهات “فايس”، حسب قناة “ان بي سي نيوز”.