“شبح كييف” يتصدر المشهد في حرب أوكرانيا.. ما قصته؟!

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

كثيرة هي المواقف البطولية التي تشهدها ونسمعها أثناء الحروب، وفي هذا السياق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية، روايات حول شجاعة طيار مقاتل أوكراني، أطلق عليه النشطاء لقب “شبح كييف”.

وبحسب الروايات التي تنتشر مثل النار في الهشيم على شبكات التواصل الاجتماعي، تمكن “شبح كييف” من إسقاط 6 طائرات روسية في اليوم الأول من القتال، ليتحول قائد الطائرة الميج 29 إلى بطل شعبي في حرب لاقت اهتماما بالغا في جميع أنحاء العالم، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

إلا أن هذه التقارير لم يؤكدها مسؤولون أوكرانيون، ومن المحتمل أن تكون خاطئة؛ فالحروب عادة ما تكون مليئة بالمعلومات والدعاية الخاطئة.

وفقًا لأحد المنشورات التي يتم تداولها على نطاق واسع، أسقط “شبح كييف”، أربع طائرات مقاتلة روسية – طائرتان من طراز سو-35 فلانكرز وواحدة من طراز سو-27 فلانكر وأخرى من طراز ميج-29 فلانكر، بالإضافة إلى طائرتين للهجوم الأرضي، من طراز سو-25 فروج فوتس.

وبغض النظر عما إذا كانت قصة “شبح كييف” واقعية أم لا، يرى عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أن أسطورة الطيار المقاتل في صد التقدم الروسي، كانت مفيدة في حد ذاتها.

وقال أحد المستخدمين: “سواء كانت صحيحة أم لا، هذا بالضبط نوع القصة الملهمة التي تحتاجها المقاومة الآن”.

يذكر أن مسؤولين أوكرانيين ذكروا يوم الخميس؛ أول أيام الحرب، أن الجيش أسقط ما مجموعه سبع مقاتلات روسية، إلى جانب ست طائرات هليكوبتر روسية.