بسبب غزو أوكرانيا.. بولندا ترفض مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 2:09 مساءً

قرر الاتحاد البولندي لكرة القدم رفض خوض مباراة منتخبه الأول أمام نظيره الروسي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكتب سيزاري كوليشا، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لا مزيد من الكلمات، حان وقت العمل! بسبب تصاعد عدوان روسيا على أوكرانيا، لا ينوي المنتخب البولندي خوض مباراته الفاصلة ضد روسيا”.

وأضاف كوليشا: “هذا هو القرار الصحيح الوحيد. نحن نجري محادثات مع الاتحادات الوطنية المختلفة، لتقديم موقف مشترك للاتحاد الدولي لكرة القدم”.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الروسي نظيره البولندي نهاية شهر مارس المقبل على ملعب “لوجنيكي”، لحساب الملحق الأوروبي المؤهل لتصفيات مونديال قطر 2022.

وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قد أعلن نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبرج الروسية إلى ستاد “دى فرانس” فى فرنسا، وذلك على خلفية الأحداث الروسية الأوكرانية.

وقال يويفا في بيانه، “عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم اجتماعا استثنائيا في أعقاب التصعيد الخطير للوضع الأمني ​​في أوروبا”.

وأضاف البيان، “قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/22 للرجال من سانت بطرسبرج إلى ستاد “دو فرانس” في سان دوني، ستُلعب اللعبة كما هو مقرر مبدئيًا يوم السبت 28 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت وسط أوروبا”.

وتابع البيان، “يود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن يعرب عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون على دعمه الشخصي والتزامه بنقل أفضل لعبة كرة قدم للأندية الأوروبية إلى فرنسا في وقت أزمة لا مثيل لها، وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية ، سيدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل كامل جهود أصحاب المصلحة المتعددين لضمان توفير الإنقاذ للاعبي كرة القدم وعائلاتهم في أوكرانيا الذين يواجهون معاناة إنسانية وخيمة ونزوحًا”.