إلهام شاهين تنتقد إعلان آثار الحكيم اعتزالها للفن وتفرغها للعبادة

كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 03:54 مساءً - حلت الفنانة ” إلهام شاهين ” ضيفة مع الإعلامية ” أسما إبراهيم ” في برنامجه حبر سري المذاع على قنلة القاهرة والناس .

وخلال اللقاء علقت إلهام شاهين على قرار الفنانة ” آثار الحكيم ” التي أعلنت عنه مؤخرا باعتزالها للفن وتفرغها للعبادة معربة عن انتقادها لفكرة الإعلان .

كما أشارت إلى أن آثار الحكيم معتزلة منذ أكثر من 20 عاما وأنها لم تشاهد عملا فنيا لها منذ فترة طويلة وأنها من المؤكد خلال هذه الفترة كانت متفرغة وتصلي وتصوم وتقوم بالعبادات .

فقالت : ” من يريد الانسحاب ينسحب في هدوء وبدون إعلان .. هناك فنانين كثيرين قاموا بذلك ولم يعلنوا الاعتزال ولكن اختفوا في هدوء واحتراما للفن ” .

وتابعت : ” ومن دون الحديث إن كان الفن حلال أم حرام، إذا كان الفن كذلك لماذا دخلت هذه المهنة إن كنت لا تحترمها .. شادية عندما اعتزلت لم تتحدث أو تظهر في أي برامج واختفت ” .

وأضافت إلهام شاهين حول ما ستقوم به في حال قررت اعتزال الفن : ” إذا اعتزلت سأختفي ولن أشارك في المهرجانات أو المناسبات الفنية وسأبتعد في هدوء وأركز على حياتي الشخصية ” .

وأكدت على أنها لم تفكر في الاعتزال نهائيا لحبها له بجنون فهو الشئ الوحيد الذي تحبه في حياتها وهو متعتها بالحياة وتتمنى ألا تضطر أن تأخذ قرار الاعتزال في وقت من الأوقات .