خطوبة الفنان ” مجدي صبحي ” من إعلامية مصرية شهيرة

كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 03:54 مساءً - احتفل الفنان ” مجدي صبحي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بخطوبته من الإعلامية ” منى الألفي ” مساء يوم أمس الجمعة .
وتضمن المنشور صور من حفل الخطوبة الذي أقيم في جو عائلي بسيط وكتب في تعليقه عليها : ” في ليلة من أجمل ليالي العمر تمت خطوبة الإعلامية المتألقة منى الألفي على الفنان مجدي صبحي ” .
وحرص عدد من النجوم على تهنئة مجدي صبحي على خطوبته وجاء من بينهم الفنانة ” سيمون ” .
فكتبت في تعليق لها على الصور : ” ألف مبروك صديقي وأخويا الفنان المحترم مجدي صبحي والصديقة الجميلة الإعلامية الجميلة مني الألفي .. يارب يبارك لكم وفيكم ” .
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