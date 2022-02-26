كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 03:54 مساءً - فاجأت فاطمة إبنة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي جمهورها بالظهور على تطبيق (سناب شات) مع والدتها وبانت عليها علامات النضج، وذلك على الرغم من حرص الفنانة على عدم مشاركتها مع مُتباعيها صور لبناتها فاطمة ولولوة التي ظهرت لأول مرة منذ عامين.

وخطفت فاطمة ابنة الفنانة الإماراتية الشهيرة أحلام أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا صورًا لأحلام رفقة زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري، ولقطة أخرى رفقة ابنتهما فاطمة،

وأصبحت فاطمة ابنة أحلام شابة بملامح جميلة ومميزة، فيما شبهها المتابعون بوالدتها في الملامح، واصفون ملامحها بأنها ناعمة للغاية.

وظهرت ابنة أحلام بشبه واضح لوالدتها خاصة في اختيار إطلالتها المميزة، حيث بدت فاطمة بمكياج هادئ ومتناسق مع ملامح وجهها، ولكن كما يبدو أن هذا الإطلالة كانت خاطفة، كون أبناء الفنانة وهي لا يحبذون الظهور الإعلامي كثيرًا.

أحلام تهنئ الكويت بمناسبة العيد الوطني

هذا وقد نأت الفنانة احلام الشامسي، أمس الجمعة دولة الكويت بمناسبة احتفالها باليوم الوطني، والذي تحتفل به يوم 25 فبراير من كل عام.

وكتبت احلام في تدوينة لها عبر حسابها علي «تويتر» “‏‏‏‏كل عام والكويت الغالية بخير

كانت هذه تفاصيل خبر فاطمة إبنة أحلام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها… أصبحت شابة جميلة وناعمة – شاهدها الآن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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