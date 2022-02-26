إلهام شاهين تهاجم فنانة شهيرة: “حقودة وتافهة وقلبها أسود”.. لن تصدق من تقصد!

كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 03:54 مساءً - نفت الفنانة إلهام شاهين، حصولها على جائزة مقابل دفع مبلغ مالي، مشيرة إلى أن الفلوس بالنسبة لها حاليًا أفضل من الجائزة.

وأوضحت إلهام شاهيـن خلال لقائها في برنامج حبر سري، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم والمذاع عبر شاشة قناة “القاهرة والناس”، أن الجائزة بالنسبة لها هي ردود فعل الجمهور وتعليقاتهم الإيجابية على أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها تشعر دائمًا بالفخر والسعادة بذلك.

وطلبت المذيعة أسما إبراهيم، من إلهام التعليق على ما تردد بشأن دفعها أموالا مقابل الحصول على الجوائز “خدتي اكتر من جائزة بالكوسة، بالفلوس”، وقالت الأخيرة “يعني لو حد قالي تاخدي الجايزة ولا الفلوس هقوله هات الفلوس”.

وأوضحت “اتكتب عني كلام جميل والناس قالت عني كلام جميل، والجائزة بالنسبة لي رد فعل من الناس، ودائما ما أشعر بحالة من الفخر عندما يثني أحد على دور أو عمل لي، والمسؤول عن هذه الشائعة حاقدين، قالتها زميلة لن أقول اسمها، لكن هي نفسيتها سواد”.

وتابعت إلهام “الزميلة كانت مُرشحة لجائزة في نفس السنة، وبعدين هي عرفت منين حد سألها وقالها ادفعي، ده كلام تافه، الزميلة دي عشان كده منجحتش يا حرام بدأت قبلنا وكان اسمها عالي وكبير وخدت فرص فظيعة، بس النفسية الوحشة بتطلع على وش الواحد فالجمهور بيرفضها”.

إلهام شاهين تنتقد منة عرفة

وانتـقدت الفنانة إلهام شاهيـن الفنانة الشابة منة عرفة بسبب رفضها لمشهدها مع الفنان محمد نجاتي في مسلسلهما الأخير فيلا 101، مضيفة: واحدة واقعة على الأرض هيشيلها يحطها على السرير، طيب المخرج هيعمل إيه، ما تشتغليش، في ضروريات زي مثلا لو ابني راجع من السفر هاخد ابني في حضني مش هقولك مشاهد حميمية.

وأشارت إلهام شاهيـن، إلى أن الكُتاب أصبحوا لا يتطرقون إلى المشاهد الساخنة، على الرغم من الاعتماد عليه في الستينيات لأن معظم الأفلام كانت رومانسية، مشيرة إلى أن كل فترة أصبح لها موضة خاصة بها، وحاليًا الأكشن أصبح محققًا للنجاح بشكل أكبر.

وفي سياق آخر، عبرت إلهام شاهيـن، عن عدم حبها لـ السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن أمنيتها في 2022، أن ينتهي عالم السوشيال بشكل أبدي، وذلك بسبب كثيرة الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلهام شاهين تطمئن الجمهور على سمير صبرى: النجم بخير وزرته في المستشفي

في سياق آخر ، قالت النجمة إلهام شاهين في أحدث تصريحاتها الصحفية إنها زارت النجم الكبير سمير صبري فى المستشفى لتطمئن على صحته بنفسها، موضحة أنه الآن بخير وفى تحسن، ومعظم الفنانين زاروه ليطمئنوا على صحته ومنهم ميرفت أمين.

وكان الفنان والإعلامي المصري سمير صبـري قد كشف أنه سيخضع لعملية جراحية “دقيقة” في القلب، وذلك بعد خضوعه للعلاج الكيميائي من مرض السرطان قرابة السنة والنصف، ما ترك انعكاسات كبيرة على وضعه الصحي.

جدير بالذكر أن إلهام شاهيـن تعود للمشاركة في سباق رمضان 2022 المُقبل، بـ “مسلسل بطلوع الروح” إخراج كاملة أبو ذكري.

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