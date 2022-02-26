شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يطرح أحدث أغانيه "مع نفسي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب رامى صبري أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" التى تحمل اسم "مع نفسى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى وتقول كلمات الأغنية:

قاعد دلوقتى لوحدى مع نفسي

وبفكر ايه الذنب اللى انا اذنبته

والمفروض عنه بكفر

الجرح تقيل على قلبى ومحدش بقى بيقدر

الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعه معلمه

انا مش قادر اتحمل اكتر

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالى

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالى

كان المطرب رامى صبرى قد كشف عن اسم أغنيته مؤخرا، حيث روج للأغنية من خلال انستجرام الخاص به من خلال صورة من كليب الأغنية، وعلق عليها بـ "من كليب أغنيتى الجديدة "مع نفسي" … قريبًا".

جدير بالذكر أن المطرب رامى صبرى قد أهدى أغنية للمنتخب المصرى الذى أدى أداء بطولى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والأغنية التى طرحت بعنوان "مكانك فوق"، كما نشر رامى صورة للمنتخب المصرى من خلال إنستجرام الخاص به بعد انتهاء مباراة النهائى وعلق عليها بـ "رجالة شرفتونا قدام العالم.. مصر فوق الجميع.. منتخب مصر"

وطرح رامى صبرى مؤخراً أحدث أغنياته "هموت من غيرها"، على "يوتيوب"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع ومكس وماستر أسامة الهندى، والتى جاءت بعد طرحه أغنية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، حيث قرر رامى طرح الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه.