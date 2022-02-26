شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ"الخليج 365": "سيبت التصوير ورحت أزور سمير صبرى واطمنت عليه بعد العملية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت النجمة الكبيرة يسرا النجم سمير صبري فى المستشفى أمس الجمعة بعد إجرائه عمليه أمس الخميس حسب تصريحاتها لـ"الخليج 365"، مشيرة إلى أنه بخير وتُطمئن جمهوره ومحبيه، وطالبت منهم أن يدعوا له بالشفاء العاجل، لافتة إلى أنها تتابع حالته بشكل مستمر بالتزامن مع تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "أحلام سعيدة".

الفنان سمير صبرى، يعانى من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب، ومن المقرر خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل، حال استقرار حالته، وظهور نتيجة التحاليل والأشعة بعد إجراء عملية قسطرة بالقلب.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعلاج الفنان الكبير سمير صبري، على نفقة الدولة.

وعلق الفنان سمير صبرى، عن حالته الصحية، قائلا: "سأجرى عملية دقيقة فى القلب، وبقالى سنة ونص بتعالج من حاجات كيماوية والمسألة تعبت أوى"، موضحاً خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية": "ادعيلى أمُر بالأزمة اللى أنا فيها دى، عمرى ما تأخرت على حد، وأوقفوا جنبى وساعدونى فى علاجى، فى المستشفى جايبنلى دكاترة وعاوز أبقى تحت رعاية حبيبى عمرو أديب، ربنا يخليك ويقدرنى أرد قد ربع من اللى انت هتعمله".

واستكمل سمير صبرى: "بيزورنى كل ما يخطر على بالك، وإيمى ودنيا سمير غانم مفيش يوم مش بيعدوا عليا فى المستشفى، وبقية الشلة بتاعة الدفعة، حسين فهمى وميرفت أمين.. بس عاوزك تاخد بالك منى يا عمرو الله يخليك".

واستطرد الفنان سمير صبري: "عاوزك تدعيلى فى صلاة الفجر، وأشكر الرئيس السيسى رجع مصر للعالم كله".

من ناحية اخرى تشارك النجمة يسرا فى السباق الرمضانى المقبل، بمسلسل "أحلام سعيدة" من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.



سمير صبرى