شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الدعائى الأول لمسلسل "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم البوستر الدعائى الأول للعمل للترويج قبل عرضه، حيث تخوض به نيللى السباق الدرامى الرمضانى المقبل، والعمل ينتمي للدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفي والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التي تهم المرأة، حيث تجسد دور أم مطلقة تدخل في صراعات مع حماتها على حضانة ابنتيها، عندما ترغب بالزواج مرة أخرى.

وتظهر نيللي كريم فى مراحل عمرية مختلفة خلال الأحداث، وتجسد دور موظفة بالشهر العقاري وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويظهر الفنان شريف سلامة خلال الأحداث بدور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد إنجابهما طفلين وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك.

مسلسل "فاتن أمل حربى" وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوىى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل الذى يعود للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد نجاحهما في "لأعلى سعر" الذى عرض عام 2018.

وعرض لنيللى كريم مؤخرًا مسلسل "الجسر" من 6 حلقات، على احدى المنصات الرقمية، وتقاسمت بطولته إلى جانب عمرو سعد، وشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا،سارة الشامي، ومها نصار، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، وينتمي العمل لدراما الغموض والتشويق والخيال.