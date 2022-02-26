شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يطرح برومو أغنية "استضعفونى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح النجم محمد عدوية أحدث أغانيه التى تحمل اسم "استضعفوني" حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية التى تحمل عددًا من المفاجآت، وتقول مطلع الأغنية: ليلى ياليلي ياليل ياليل عينى ياليل ياليل ياليل استضعفونى عشان شيفنى من غير ضهر وعروسة أحلامى مملوك لها ضهر".

من ناحية أخرى يطرح محمد عدوية قريبا أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "طريق إسكندرية" من كلمات سامح فرج وألحان إسلام صالح وتوزيع محمد نور ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين، وطرح عدوية برومو الأغنية وتقول عقرب الساعة بيشاور على 12 برد ومطر وهدوء أنا معرفش لى مخنوق بلفلف في الشوراع والخانقة هي هى

وأعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الافعال التي تلقاها على أغنية "سور ورا سور" الذي طرحها مؤخرا وحققت نجاح كبير، وهى من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان وتوزيع مونتي.

وقال عدوية في تصريحات لـ"الخليج 365" أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الفني وخارجه، وهو مالمسه أيضا بتعليقات البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن الأغاني القادمة من الألبوم تحمل عدد من المفاجآت.

ويتعاون محمد عدوية، فى ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين منهم تيام على ووسام عبد المنعم وأحمد جابر ومحمد شحاتة.

وقال عدوية فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، إنه يحرص من خلال الألبوم على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى، مضيفا أنه حريص على أن يكون دائم التجديد فى أغانيه واختيار الكلمة التي تناسب جمهوره.