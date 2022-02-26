شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنانة أمل رزق بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة أمل رزق عن وفاة والدتها، بعد صراع مع المرض وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت: والدتى فى ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، ولم تعلن عن مكان وموعد العزاء.



وفاة والدة امل رزق

وكانت أمل رزق أكدت، أنها تشارك كضيفة شرف فى حلقة ضمن أحداث مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان ولبلبة وعمرو عبد الجليل وأحمد الشامى وكريم عفيفى ولمى كتكت ابنتها، وعدد من الفنانين ومن إخراج مجدى الهوارى.

وأعربت أمل رزق في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادتها بتعاونها لأول مرة مع مجدى الهوارى الذى يتميز بحرصه الشديد على ظهور الممثل بأفضل شكل، كما أعربت عن سعادتها أيضًا بالعمل مع الفنانة لبلبة التي تفاجأت بطيبة شخصيتها داخل اللوكيشن خاصة أن مشاهدها تجمعها بها مشيرة إلى أنها لن تجمع بينها وبين الفنان مصطفى شعبان مشاهد فى العمل التى تتوقع له نجاح كبير خلال عرضه فى موسم رمضان المقبل.

ويلعب مصطفى شعبان، خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر" - مشرف اجتماعى في مدرسة، بينما تؤدى الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة" - مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف"، والمسلسل من كتابة مجموعة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.