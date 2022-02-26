شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يروج لـ"المشوار" بصورة مع دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم محمد رمضان، لمسلسله الجديد "المشوار"، الذى يشارك به في الموسم الرمضانى المقبل، وشارك رمضان متابعيه بصورة من كواليس التصوير مع النجمة دينا الشربينى عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "الرفاقُ حائرون، يفكرون، يتساءلون في جنون.. لمشوار ماذا يكون".



محمد رمضان

مسلسل "المشوار" بطولة كل من محمد رمضان، ودينا الشربيني، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

يشار إلى أن محمد رمضان، قدم العام الماضى مسلسل "موسى" ولاقى نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من سمية الخشاب، رياض الخولى، عبير صبرى، هبة مجدى، أسماء جلال، وآخرون، إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، تدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.