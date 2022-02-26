شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها: نور الشمس اللي بتشرق على كل العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة أحلام، على تهنئة النجمة نجوى كرم، بعيد ميلادها، متمنية لها المزيد من السعادة والنجاح في حياتها.

وغردت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل عام وانتي نور الشمس اللي بتشرق على كل العالم كل عام وانتي بألف خير الحبيبة الغالية نجوى كرم شمس الأغنية العربية يارب أيامك كلها فرح وسعادة وصحة وحب بحبك".



أحلام

وأحيت النجمة أحلام، حفل غنائى في أول شهر فبراير ليلة غنائية في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وكشفت النجمة الإماراتية أحلام عن ارتدائها فستان مرصع بخيوط الذهب والمرايات خلال حفلها فى إكسبو 2020 بدبي، والفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ونشرت أحلام مجموعة صور لها وهي تتألق بفستان أزرق عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" استوحيت فستاني من التطريز الإماراتي الخليجي العربي مرصع بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقة".

وتابعت :"كما أضفت عليه أنا والمصمم العالمي زهير مراد الطابع الأندلسي ليليق بي كفنانة اماراتية أمثل دولتي الإمارات في هذا الحدث العظيم التاريخي.. وامثل الوطن العربي واحببت أن القى تحية اماراتية عربية على كل العالم بأسره بثلاث لغات ..العربي والانجليزية والفرنسية".