شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يدعم 10 مشاريع لأفلام في مبادرة "فاكتورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن المشاريع التى تم اختيارها فى المشروع الجديد الرائد "فاكتورى"، والذى يهدف إلى مساعدة المواهب الشابة الصاعدة على إنتاج الأفلام الوثائقية الطويلة وتوسيع شبكة معارفهن بسوق الأفلام.

وصرحت المخرجة كوثر يونس مديرة المشروع قائلة: تم اختيار 10 مشاريع لأفلام تسجيلية طويلة سيتم دعمهم من قبل المهرجان من 7 دول مختلفة حيث يشارك من أوغندا فيلم "هل أنت نفسك" لنيسيكى سيرمواجا، ومن جنوب افريقيا فيلم "أنا يهودي" لبيريل مونوند، ومن الجزائر فيلم "فى خاطر بوعالم " للمخرجة ليلي البجاوى، ومن نيجيريا فيلم "اليد السحرية" لجوديث اودو، والفيلم العمانى الأردنى "قمر الحصادين" للمخرجة راما ايسره، والفيلم السورى "27/37" لنور حلوم ، ويشارك من مصر فيلم "50 متر" ليمنى خطاب، و"البحث عن اسبايدر مان " لنادية غانم ، و"إيقاعات الحياة" لصابرين حسامى و"هش" لسالى أبو باشا .

وأضافت مديرة المشروع: سوف يستضيف المهرجان خمس مخرجات رائدات ليقدمن ورش تدريبية وهن المخرجة الجزائرية الامريكية إيمان بوناوى والمخرجة الأمريكية تريسي كاميرون والمصرية الفرنسية جيهان الطاهرى والمصريتان هالة جلال ومى الجمال ، كما سيتم عرض عدد من الأفلام التي تعد من علامات السينما التسجيلية في افريقيا.

وأشارت المخرجة عزة الحسيني مؤسس المشروع ومدير المهرجان: قمنا بتوقيع بروتوكول لتطوير ودعم الأفلام التسجيلية، ومقرها برلين في ألمانيا، برئاسة المخرجة جيهان الطاهري، ويقدم "فاكتوري" جوائز مالية وعينية للمشروعات، والجوائز العينية عبارة عن دعم في المونتاج والتلوين ومواد دعائية واستشارات طوال العام، كما يقدم "فاكتوري" تدريب ودعم فني ونفسي للمخرجات، ويتم من خلاله تأهيل المخرجات لقيادة فريق العمل ودعم ثقتهن بأنفسهن، وتخطي أي موروث له علاقة بضعف المرأة كما يتضمن المشروع حلقات نقاشية في موضوعات سينمائية مختلفة مثل "الإنتاج والتوزيع والتمثيل والإخراج" والتحديات التي تواجه صناع الأفلام.