مطربة شهيرة تكشف تعرضها للتنمر من شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 02:57 مساءً - كشفت المطربة التونسية ” لمياء جمال ” خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” ببرنامجه مع الفارس عن تعرضها للتنمر من جانب الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” خلال مشاركتها ببرنامج The Voice .

فتحدثت لمياء جمال عن شعورها بعدم حب شيرين عبد الوهاب لها دون معرفة سبب ذلك على الرغم من أنها تحبها كثيرا ومتأثرة بها منذ طفولتها مشيرة إلى أن الأخيرة كانت ترغب بإنضمامها إلى فريقها إلا أنها اختارت فريق الفنان ” صابر الرباعي ” .

وتابعت متحدثة عن موقف تنمر شيرين عليها : ” في مرة كنا نحتفل بعيد ميلاد كاظم الساهر وكانت شيرين تضحك وأشارت علي وقالت أنني لست “حلوة” ولا أعرف إن كانت تقصد أم لا .. وهل تقصد صوتي أم شكلي ” .