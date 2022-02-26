“إحترمي نفسك”.. سوسن بدر توجه رسالة “نارية” لهذه الفنانة.. لن تتوقع من هي!

كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 02:57 مساءً - حرصت النجمة الكبيرة سوسن بدر على توجيه رسالة للجيل الجديد من الفنانات وذلك خلال ندوة تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

وقالت سوسن بدر خلال الندوة: نصيحتي للجيل الجديد من الفنانات اهتمي بشغلك واحترمي نفسك هيحترمك الآخر، مؤكدة أنها لا تنزعج من التكنولوجيا الحديثة والعالم المفتوح الآن، ولكنها تستفيد من هذا الأمر قدر الإمكان مع الاحتفاظ بالهوية المصرية واللغة العربية.

وأضافت “سوسن”، أن العالم المفتوح اطلعنا على تقاليد جديدة مختلفة عن عادتنا لذا يجب أن نأخذ منها ما يتناسب معنا، مضيفة: “مش عيب نقول إن كان عندنا موروثات غلط ونصلحها”.

ندوة الفنانة سوسن بدر فى مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

كما عبّرت سوسن بدر عن اشتياقها للمشاركة في أعمال مع الجيل القديم الذي كان يتضمن عمالقة الفن، مشدده أنها تعلمت منهم الكثير ولكنها في نفس الوقت تحرص على فهم ما يحدث حولها كي تواكب التطور وتستطيع طرحه في أعمالها.

حضور عدد من النجوم خلال ندوة تكريم سوسن بدر فى مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة



وحضر الندوة عدد كبير من الفنانين المشاركين في المهرجان منهم: الفنان باسم سمرة وريم البارودى والإعلامية بوسى شلبي والمخرجة الكبيرة أنعام محمد علي، وبعض وسائل الإعلام، وعدد كبير من الجمهور الأسواني.

سوسن بدر: تكريمي من مهرجان أسوان لسينما المرأة له مكانة خاصة فى قلبى

وفي أول تعليق لها على تكريمها خلال الندوة قالت سوسن بدر إنها سعيدة بهذا التكريم الذى تعتبره من أقرب التكريمات لقلبها لارتباطه بالمرأة وقضاياها، وعبرت عن اعتزازها بالأفلام التى قدمتها خلال مشوارها وناقشت فيها أهم القضايا التى تخص المرأة، قائلة: «إن التكريم يعني كثيرًا بالنسبة لأى فنان ويدفعه للتقدم دائما ويعطيه طاقة ايجابية تجعله يشعر بقيمه ما يقدمه».

يُذكر أن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة قد أقام ندوة لتكريم الفنانة سوسن بـدر، ضمن فعاليات منتدى نوت، وقدم الناقد الفني طارق الشناوي الندوة، واصفا سوسن بـدر بأنها منحوتة فرعونية، وهو ما استوقف مخرج كبير مثل شادي عبد السلام.

وكان السيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة قد أعلن عن انطلاق فعاليات منتدى نوت، الذى يقام ضمن فعاليات المهرجان، التى تقام فى الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

أحدث أعمال سوسن بدر

يُشار إلى أن هناك ثلاثة مسلسلات درامية يجري عرضها حاليًا تشارك فى بطولتها النجمة سوسن بدر، وهى «أبو العروسة 3» و«مسلسل نقل عام» و«البحث عن علا»، حيث تقدم من خلالها شخصيات متنوعة ما بين الكوميدي والتراجيدي، تبرز قدرتها على التلون والتنقل بين مختلف الأدوار.

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