ماذل قال نبيل الحلفاوي عن مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمنى الفنان نبيل الحلفاوي، أن ينجح فريقي الأهلي والزمالك اليوم السبت، في تحقيق نتيجة إيجابية بالجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل الأمنيات اليوم لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بتحقيق النتيجة المرجوة".

وأضاف: "يريحونا شوية من خنقة أخبار الحرب ومآسيها".

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهتين قويتين للثنائي المصري الأهلي والزمالك ضد صندوانز الجنوب أفريقيا والوداد على الترتيب.

وتقام المبارتان الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة ومركب محمد الخامس.

يذكر أن أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" في رمضان 2021، مع النجوم: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، وخالد كمال وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.