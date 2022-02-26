قائمة "شاهد" لمسلسلات رمضان 2022.. 26 عملا لنجوم مصر ولبنان والخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت منصة "شاهد" عن قائمة مسلسلاتها في شهر رمضان 2022، وروجت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لقائمة مسلسلات رمضان 2022 التي تعرض عبرها، وجاءت على النحو التالي:

مسلسلات رمضان 2022 على شاهد

- راجعين يا هوا - خالد النبوي.

- فاتن أمل حربي - نيللي كريم وشريف سلامة ومحمد الشرنوبي.

- المشوار - محمد رمضان ودينا الشربيني.

- مكتوب عليا - أكرم حسني وعمرو عبد الجليل وآيتن عامر وهنادي مهنا.

- العاصوف 3 - ناصر القصبي وريم عبد الله.

- طلوع الروح - منة شلبي.

- من شارع الهرم للمسيلة - هدى حسين.

- سنوات الجريش - حياة الفهد.

- بيبي - شجون الهاجري وبشار الشطي.

- الكبير أوي 6 - أحمد مكي.

- مين قال - جمال سليمان وأحمد داش.

- من إلى - قصي خولي وفاليري أبو شقرا.

- حامض حلو 3 - آلاء حسين.

- سكة سفر - سعد عزيز.

- ولاد الدرب - أمين ناجي.

- للموت 2 - ماغي بو غصن ودانييلا رحمة.

- توبة - عمرو سعد وماجد المصري وصبا مبارك وأسماء أبو اليزيد.

- ملف سري - هاني سلامة.

- ستوديو 22 - حبيب الحبيب وعبد العزيز النصار وخالد المظفر.

- سلمات أبو البنات 4 - محمد خيي.

- رانيا وسكينة - روبي ومي عمر.

- أمينة حاف 2 - إلهام الفضالة.

- المداح 2 أسطورة الوادي - حمادة هلال.

- الغني والفقير - هند محمد وفايز بن جريس.

- بنات صالح - محمد هشام.

- ألماس مكسور - هند نزار.

مسلسلات شاهد في رمضان 2022

وشوّقت منصة "شاهد" لجمهورها للمزيد من المسلسلات التي تُعرض في موسم مسلسلات رمضان 2022، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة لأقوى نجوم الوطن العربي.

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