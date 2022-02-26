"الشغل مش عيب".. حكاية 3 فنانين لجأوا لبيع المأكولات والمشروبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ما بين "مشروع أكل عيش" و"مش لاقي شغل".. هكذا وصل حال بعض الفنانين الذين اتجه بعضهم لعمل مشاريع خاصة بهم ليكون مصدرا للعيش، بعد معاناة من عدم وجود عروض تمثيل مناسبة لهم.

وإليك بعض هؤلاء الفنانين في السطور التالية:

رشا سامي العدل

أعلنت الفنانة رشا سامي العدل، مؤخرا عن افتتاحها مشروع عربة للطعام في مدينة دهب، بفيديو عبر حسابها على"فيسبوك": "أنا بفكر في الموضوع ده بقالي فترة، جيت دهب في شهر 7 اللي فات وقررت أشتغل، والناس عارفة إني ممثلة، بس أنا مش بشتغل كتير، أنا مش بلقي اللوم على حد، أنا نقابية بقالي 20 سنة، والنقابة على عيني وعلى راسي، وكل اللي بيطلعلي من النقابة هو الكارنيه والتأمين الصحي".

أضافت: "كمان لا ألقي اللوم على أصدقائي المخرجين والمنتجين،، وروحت طلبت شغل وهما متحركوش عشان كل واحد حر، وكفاية أجي على نفسي عشان خاطر الناس وأولادي، أنا تمردت أولا على بيتي وعلى ماما وأولادي وقولت إن أي حاجة مش مريحاني مش هقبلها ولا هعملها، والقرار ده ريحني جدا".

تابعت: "من شهر 7 اللي فات أنا بصلح من نفسي حاجات، ممكن يكون العيب فيّا ومش بقول إني ملاك، كلنا بناخد قرارات غلط، وأنا اخطأت كتير فى حياتي، وأول الأخطاء عشان اتجوزت مرتين غلط، مش هلوم راجل اتجوزته ومصرفش على بنته، وأنا عشان اتربيت كويس مش هطلع أقطع في حد".

استكملت: "الناس بقت بتدوس عليّا عشان مش بتملق، أنا سعيت وفشلت، وأنا مش بركب تريند، اللي بعمله دلوقتي عشان أكسب لقمة حلال، وأنا مش بركب التريند عشان أنا كتبت عن المشروع ده من فترة طويلة، عايزة أقول إن سهل جدا أخد فلوس من أهلي، ومحدش هيتأخر عليا، بس أنا مش هستنى لحد ما أشحت أو أقول لله يا محسنين، وكل عيلتي جزمتهم على راسي".

اختتمت: "أنا مش هعيب على حد خالص سواء النقابة أو أهلي، يمكن أنا اللي غلط، بس مستعدة أتحمل نتيجة أخطائي، بس أنا هعمل اللي ربنا يقدرني عليه، إذا كان في دهب أو القاهرة أو أي مكان في الدنيا".

كريم الحسيني

كما انضم الفنان كريم الحسيني، أيضا لهذه القائمة، مؤكدا أن غيابه عن موسم مسلسلات رمضان 2022، دفعه للبحث عن مصدر رزق آخر، وقال بفيديو عبر صفحته الرسمية على"فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يعد القهوة على الطريق من خلال ماكينة مشروبات ساخنة: "بما أن موسم الفيديو مش شغال في رمضان، قررنا نفتح المشروع العسل ده".

وعلّق كريم على الفيديو، قائلا: "مشروعي الجديد.. الشغل مش عيب.. حلمك ملوش تاريخ صلاحية".

كريم الحسيني ولد في 9 فبراير عام 1984، بدأ التمثيل منذ الصغر في عدد من الأعمال الفنية، منها: "المولد" حيث قدّم دور "الطفل بركات"، و"شمس الزناتي" وقدّم دور "الطفل عبد الله"، و"الجراج" حيث قدّم دور "الطفل كريم"، ومسلسل "رأفت الهجان 3" حيث قدّم دور "الطفل رأفت نجل شريفة"، وأيضا أفلام: "اللعب مع الكبار، آدم بدون غطاء، وسمع هس" وغيرها.

حسين الشريف

بينما لجأ الفنان حسين الشريف، الذي ذاع صيته في فترة الثمانينات والتسعينيات بدور الضابط في الأعمال الفنية، إلى أن يفتتح سوبر ماركت صغير في مرسى مطروح.

وقال حسين، إنه في عام 2012 كان يعمل في 3 مسلسلات، ومن بعدها لم تُعرض عليه أية أعمال، فرأى أن الوسط الفني تغير كثيرًا، وانسحب في هدوء نظرا لأنه لا يحب طلب أدوار من أحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية"الحياة"، أنه يقيم الآن في محافظة مطروح بعد وفاة شقيقته، متابعًا: "من 2012 مشتغلتش فقررت أروح مطروح أفتح سوبر ماركت".

وعبر حسين الشريف، عن اشتياقه للتمثيل بعد توقف دام لـ 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه مستعد لتقديم أي دور في السينما المصرية خلال الفترة الحالية.