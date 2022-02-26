"الراجل ده بيعمل خير كتير".. وفاء عامر تطلب الدعاء للفنان سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة وفاء عامر من جمهورها بالدعاء للفنان سمير صبري والذي يمر بأزمة صحية.

ونشرت وفاء، صورة له، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "سمير صبري نجم من نوع فريد صديق، وأخ لكل الفنانين، مفيش مرة كلمته ومردش عليا من يوم ما بدأت مشواري، راجل جدع وقف جنب زملاء كثيرين وله بصمات فنية وإنسانية".

وأضافت وفاء: "مش محتاج حاجة غير الدعاء له بتمام الشفاء والعافية، الراجل ده بيعمل خير وعمل خير كتير أوي، ودائم السؤال على كل الناس، تعالوا ندعي له يقوم بالسلامة، المسلم يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد والمسيحي يقرأ آيات الشفاء".

واختتمت وفاء: "كلنا بنحب سمير صبري، يلا نبدأ وأنا أولكم".

كان الناقد طارق الشناوي، أعلن قبل أيام، دخول الفنان سمير صبري، لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الشناوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفحوصات الطبية التي أجراها الفنان سمير صبري، أكدت حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب خلال الأيام المقبلة.