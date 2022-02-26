مسلسلات رمضان 2022.. محمد رمضان مع دينا الشربيني في كواليس "المشوار" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني من كواليس مسلسل "المشوار" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

وعلق محمد رمضان على الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلا: "الرفاق حائرون، يفكرون، يتساءلون في جنون، المشوار، ماذا يكون، ثقة في الله نجاح يليق بكم".

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، وعدد من الفنانين، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.

وطرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، مؤخرًا، أغنيته الجديدة بعنوان "باي باي ثانوية".