"صاحب المواقف الخيرة".. شهيرة تدعو للفنان سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة الكبيرة شهيرة بالشفاء للفنان سمير صبري والذي يمر بفترة صحية صعبة.

ونشرت شهيرة، صورة سمير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "النجم الجميل والصديق الصدوق، صاحب المواقف الخيرة الجدع مع كل من عرفه واقترب منه، كلنا بندعيلك من قلوبنا إن ربنا يشفيك وتعدي المرحلة الصعبة على خير يارب".

كان الناقد طارق الشناوي، أعلن قبل أيام، دخول الفنان سمير صبري، لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الشناوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفحوصات الطبية التي أجراها الفنان سمير صبري، أكدت حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب خلال الأيام المقبلة.

وطمأن الفنان سمير صبري، جمهوره على حالته الصحية، مطالبًا بالدعاء له لتخطي أزمته الصحية، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "ساعدوني في علاجي وادعموني بالدعاء، أعاني مؤخرًا من الأثار الجانبية من العلاج الكيماوي".