رامي صبري يحرج أصالة بسبب أغنيته الجديدة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان رامي صبري، أمس الأول الخميس، بوستر أغنيته الجديدة "مع نفسي" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مشوقا الجمهور لطرح الأغنية في اليوم التالي مساء أمس الجمعة.

رامي صبري علّق على البوستر، قائلا: "فيديو كليب (مع نفسي) غدا الخامسة مساء على يوتيوب وجميع تطبيقات الموسيقى".

ويبدو أن صديقته النجمة السورية أصالة نصري لم تقرأ تعليقه والذي كشف خلاله أن الأغنية لم تطرح بعد، آنذاك، وظنت أنه تم طرح كليب رامي صبري الجديد بالفعل، وقررت أن تجامله معلّقة: "بتجنّن الأغنية راموتي".

رامي صبري من جانبه لم يترك تعليق أصالة يمر مرور الكرام، ورد عليها مازحا: "لسه منزلتش يا حبيبتي".

تعليق أصالة ورامي صبري أعقبه الكثير من تعليقات الجمهور، ومن بينها: "حبيبتي أصولة يا طيبة قلبك.. ما تستاهل تعلقلك والنبي.. وحشة منك دي يا نجم.. حطيتي نفسك في موقف بايخ.. موت من الضحك" وغيرها.

وطرح الفنان رامي صبري، مساء الجمعة، فيديو كليب أغنية "مع نفسي"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتم تصويرها مع المخرج محمد هاني.

وسبق وتعاونت أصالة مع رامي صبري في فيديو كليب أغنية "مش فاكر ليك" مع زوجها السابق المخرج طارق العريان.