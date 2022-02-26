دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها ورجاء الجداوي.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة دنيا سمير غانم الدعاء لوالديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وصديقتهما الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

ونشرت دنيا صورة تجمع الثلاثي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "اللهم في يوم الجمعة ارحمهم واسعدهم وصبرنا على فراقهم".

وانهالت تعليقات النجوم وكتبت رانيا محمود ياسين: "اللهم ارحمهم يارب واسكنهم فسيح جناته يارب"، وعلّق أوس أوس: "أمين يارب"، وكتبت هند صبري: "أمين يارب العالمين"، وكتب تامر حسين: "الله يرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.