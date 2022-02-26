“ولادة أمل في وقت كئيب”… بالصور: أوكرانية تضع طفلتها تحت القصف الروسي

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 01:20 مساءً - منذ 36 دقيقة

لا يزال لليوم الثالث، يستمر القصف الروسي على أوكرانيا، ولا يزال الأوكرانيون يعيشون لحظات قلق وخوف على حياتهم ومصيرهم.

وفيما القنابل الروسية تنهمر على كييف الأوكرانية، والجميع يحاول البحث عن أماكن للاختباء، كان مصير “ميا” أن تولد تحت القصف.

والدة “ميا” البالغة من العمر 23 عامًا، كانت مختبئة فى ملجأ بمحطة مترو حيث شعرت بالمخاض، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وسمعت الشرطة الأوكرانية صرخات الأم وهي بلحظة المخاض فأسرعوا لمساعدتها، حيث قال ميكولا شلاباك أحد الضباط إنهم ساعدوها في ولادة طفلتها الصغيرة واستدعوا سيارة إسعاف نقلتها إلى المستشفى، وقيل إنهما بصحة جيدة.

وقامت إحدى النساء بكتابة قصة المرأة الأوكرانية على صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كتبت:

“ولادتك أمل في هذا الوقت الكئيب”، ونشرت صورة الطفلة الرضيعة وهي تمسك بوالدتها في الملجأ باعتبارها منارة للأمل وسط أحلك ساعة في أوكرانيا.

ولم تكن الطفلة ميا الوحيدة التى ولدت خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث قال طبيب بقسم التوليد التي ساعدت فى ولادة ولادة ميا، إن مولودًا جديدًا تم إحضاره أيضًا إلى العالم بين عشية وضحاها، وبسبب القصف تم تدمير غرفة الاستقبال، لذا ولدت الأم الأخرى فى القبو.

وأضاف الطبيب: “في ظروف بعيدة كل البعد عن من يستحق حياة جديدة – جاء مولود ولد!”.

وعانت كييف من أشد ليالي القتال قسوة وقالت قواتها المسلحة إنها أسقطت طائرة نقل عسكرية روسية تقل 150 مظليًا على مشارفها، ومن ناحية أخرى قال الجيش الأوكراني إن الطائرة سقطت بالقرب من فاسيلكيف على بعد 20 ميلا جنوب كييف.

أوكرانية تلد طفلتها تحت القصف الروسي