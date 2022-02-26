بالفيديو: سيرين عبد النور و”تكسير الصحون”

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سيرين عبد النور
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة سيرين عبد النور وهي تكسّر صحون في أحد المطاعم اللبنانية بمناسبة عيد ميلاد شقيقتها سابين نحاس.
وظهرت سيرين عبد النور في مقطع فيديو بالحفل وهي تكسر مجموعة صحون ببعضها البعض، لتقول سابين بالفيديو: “أي روح يا نحس”.
واستعرضت سابين أجواء الحفل عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت بفستان أحمر وسط أجواء يسودها الفرح والبهجة.
الجدير ذكره أن سابين نحاس نالت لقب ملكة جمال الإنترنت عام 2000، وشاركت في مسلسل الباشوات.
يذكر ان سيرين احتفلت سابقاً بعيد ميلادها مرّتين، وانتشر مقطع فيديو لها وهي تحتفل على أنغام أغنيتها “لو بصّ في عيني” قبل عيد ميلادها بيوم، والذي صادف في 21 من شباط الحالي.
وتلقّت عبدالنور المعايدات من أصدقائها وجمهورها عبر “تويتر”، وحرصت على الردّ عليهم.