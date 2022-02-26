شقيقة إسعاد يونس فنانة شهيرة جدًا.. ووالدتها ممثلة من الزمن الجميل.. لن تصدق من هما – صور

كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 01:01 مساءً - لا يعرف عدد كبير من الجمهور أن الفنانة الكبيرة إسعاد يونس تنتمي إلى عائلة فنية، فبرغم أنها فنانة من الدرجة الاولى حيث أنها لم تكتف بالتمثيل فقط، بل أنتجت وألفت، وقامت بتوزيع الكثير من الأفلام بالإضافة إلي عملها كإعلامية في السنوات الأخيرة، إلا أنها تربت وسط عائلة من الفنانين، فوالدتها واحدة من فنانات الزمن الجميل وشقيقتها مطربة بالأوبرا.

فوالدة إسعاد يونـس هي الفنانة كوكب صادق، وهي مطربة وممثلة مصرية ولدت فى مدينة ملوى بمحافظة المنيا، كان والدها يعمل مديرا فنّيًا لفرقة فوزى منيب كما كانت شقيقتها بديعة صادق مطربة.

كوكب صادق والدة إسعاد يونس

ومن أشهر أغاني كوكب صادق هي أغنية “حبيبى طبعه الدلال” وأغنية “ياورد على فل وياسمين” وأغنية “على ذكراك”.

كما شاركت بالتمثيل والغناء فى عدة أفلام مصرية، منها “بنت العمدة” ١٩٤٩ و”الدم يحن ” ١٩٥٢ و “الحب المكروه” ١٩٥٣، وكوكب صادق هى والدة الفنانة إسعاد يونس، والمطربة إيمان يونس، وابنتها الثالثه هى أحلام يونس.

شقيقة إسعاد يونس:

أما شقيقة إسعاد يونس، هي مطربة الأوبرا إيمان يونس، وهي مطربة مصرية حصلت على درجة الليسانس من كلية اﻵداب ودرست في معهد الكونسرفتوار، وعملت كمعيدة في المعهد العالي للموسيقى، وتخصصت في آلة الكلارنيت.

إيمان يونس شقيقة إسعاد يونس

شاركت المطربة إيمان يونس مع الفنان هاني شنودة في تأسيس فرقة “المصريين” خلال حقبة السبعينات، وقدمت تلك الفرقة العديد من الأغاني الشهيرة، منها: “ماشية السنيورة، ما تحسبوش يا بنات”.

اعــتزلت إيمان يونس الغناء في منتصف الثمانينات من أجل التفرغ لحياتها الأسرية، ثم أقنعها هاني شنودة بالعودة له مرة أخرى عام 2009، وكانت أولى حفلاتها بعد العودة في مكتبة الإسكندرية، واستقبلها الجمهور هناك بحفاوة شديدة.

إسعاد يونس توجه رسالة لأحمد عزمي: “لينا لقاء قريب وكله هيبقى حلو”

من ناحية أخرى، قالت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إنها تواصلت مع الفنان أحمد عزمي بعد تصريحه أنه حزين لأنه تواصل معها إلا أنها لم تجب عليه بعد تعافيه من تعاطي المخدرات وخروجه من السجن.

وكتبت “يونس” عبر حسابها على موقع “فيسبوك“: “تواصلت مع الفنان أحمد عزمي وحلفت له ميت يمين إني ماشفتش رسالته الوحيدة اللي بعتهالي طبعًا وإلا مكنتش هتأخر عليه أبدًا.. لينا لقاء قريب إن شاء الرحمن وكله هيبقي حلو”.

وكان الفنان أحمد عزمي، قال خلال برنامج “كلام الناس” عبر فضائية “MBC مصر“، مساء الخميس، إنه بعد تعرضه لأزمة سجنه بسبب تعاطيه المخدرات ووفاة شقيقة، حيث أن هناك العديد من الفنانين تجاهلوه على الرغم من تواصله معهم بعد تعافيه.

وأضاف أنه تواصل مع الفنانة إسعاد يونس، إلا أنها لم تجب عليه، متابعًا: “هي كانت متحمسة ليا وشجعتني على فيلم (عزبة آدم)، ولما انتهت الأزمة بعت ليها مسدج أني اشتقت ليها لكنها لم تجب”.

ووجه أحمد عزمي، رسالة إلى إسعاد يونس رسالة، قائلًا: “الفنانة الكبيرة أنتي وحشتني وقد إيه بتعرفي تخلي بالك من الناس اللي حواليكي، وحشتني عزوماتك على السحور في رمضان، يا رب أسمع صوتك قريب”

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