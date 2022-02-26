محمود حميدة ينتقد نظرة البعض للمهرجانات الفنية: “ليست للرقص”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر الفنان المصري محمود حميدة، عن أمنيته بأن تتغير نظرة الناس والفنانين بشكل عام للمهرجانات الفنية، لأن الهدف منها ليس استعراض أغلى الملابس والتعرف إلى فنانين من دول أخرى، بل لا بد أن ينتج عنها قيمة فنية تترك أثرا ملموساً، موضحاً أن المهرجانات ليست للرقص.

وتابع محمود حميدة، في تصريحات صحفية، أن الفنانين يتعاملون مع المهرجانات على أنها تشبه الأفراح، فإذا مات عزيزاً لديهم، ألغوا الفرح وكأنه ليس عملاً فنياً قيماً لديه أهداف سياسية واقتصادية وثقافية وصناعية.

وطالب محمود حميدة، بأن يتم دعم “مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية”، من خلال عقد لا يقل عن 20 عاماً لأنه من المهرجانات القيمة التي تحمل أهدافاً فنية واقتصادية سامية، بجانب أنه يساعد على تقوية العلاقات بيننا وبين أفريقيا.

وأشار محمود حميدة، إلى أنه سيتم تكريم الفنان حسين فهمي، خلال الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر الإفريقي عن مجمل أعماله الفنية.