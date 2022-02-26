نادية الجندي: “فخورة بمشواري الفني”.. وتعلن عن مفاجأة لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة المصرية نادية الجندي، عن سعادتها بتكريمها عن مجمل أعمالها الفنية من مهرجان “جمعية الفيلم” الذي يتسم بالمصداقية والتاريخ الكبير، بجانب أنها تضم مجموعة من كبار النقاد المثقفين، مشيرة إلى أنه سبق وتم تكريمها من خلال ذات المهرجان عن دورها في فيلم “الرغبة” الذي كان من أهم أعمالها السينمائية.

وأكدت نادية الجندي، في تصريحات صحفية، أن تكريمها على مجمل أعمالها الفنية، ليس إلا دليلاً على أنها قدمت شيئاً قيماً وهادفاً للسينما المصرية.

وأضافت نادية الجندي، أن مشوارها الفني كان في غاية الصعوبة إذ واجهت عقبات عديدة لكنها رغم ذلك جاهدت حتى أصبحت تمتلك مشوارا تفتخر به، موضحة: “مشواري الفني كان متعب وشاق ومهلك جداً بس الحمد لله بقي عندي تاريخ فني عظيم فخورة بيه”.

وأشارت “الجندي”، إلى أنها استطاعت المحافظة طوال مشوارها الفني على المعادلة الصعبة التي تتمثل في إعجاب الجمهور والنقاد بأعمالها الفنية حتى الآن.

وكشفت نادية الجندي، أنها تحضر لعمل درامي جديد، مؤكدة بأنه سيكون مفاجأة قوية للجمهور.