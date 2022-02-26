رامي صبري تقصّد إحراج أصالة أمام الملايين.. والجمهور يتّهمه باستغلال اسمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقصد الفنان المصري رامي صبري إحراج زميلته الفنانة السورية أصالة نصري أمام الملايين من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، نشر صبري في حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام” صورة من كليب أغنيته الجديدة “مع نفسي” مروّجاً لإطلاق الفيديو كليب خاص بها في وقت لاحق.

وعلّقت أصالة على منشور صبري قائلةً: “بتجنّن الأغنيه راموتي”، فأجابها رامي متعمّدًا إحراجها: “لسه منزلتش يا حبيبتي”.

رد رامي صبري على أصالة أثارة حالة من الزوبعة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ اعتبر محبو أصالة أنه كان على رامي صبري أن يتواصل معها بعيدًا عن مواقع التواصل الإجتماعي ويلفت نظرها إلى أن الأغنية لم تصدر بعد. واتهموه بافتعال هذه الأزمة لإثارة البلبلة والترويج للأغنية على حساب اسم أصالة.

يذكر أن أصالة كانت قد منحت رامي صبري فرصة ذهبية منذ سنوات عندما وافقت على مشاركته في تقديم أغنية ديو بعنوان “مش فاكر” تولى حينها إخراجها وإنتاجها طليقها المخرج المصري طارق العريان.