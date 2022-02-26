شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الفن يدعون بالشفاء العاجل لـ سمير صبرى: نجم من نوع فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجمات، الدعاء للنجم سمير صبري بالشفاء العاجل، والذى يمر حاليًا بوعكة صحية وإجراء عملية جراحية دقيقة فى القلب، كما طالبوا من جميع متابعيهم الدعاء له لمرور المرحلة الصعبة بكل خير.

وقالت النجمة نبيلة عبيد: "كل الدعوات من قلبي وقلوب الناس وكل محبيك أنك تخف وترجع لنا بألف مليون سلامة يا أجدع صديق وأطيب أخ في الدنيا كلها.. إحنا كلنا بنحبك يا سمير دعواتكم الحلوة معايا يا أصدقائي".

وكتبت النجمة وفاء عامر: "سمير صبري نجم من نوع فريد صديق وأخ لكل الفنانين مفيش مرة كلمته ومردش عليا من يوم ما بدأت مشواري راجل جدي وقف جنب زملاء كثيرين و له بصمات فنية وإنسانية مش محتاج حاجة غير الدعاء له بتمام الشفاء والعافية".

وتابعت: "الراجل ده بيعمل خير وعمل خير كتير أوي ودائم السؤال على كل الناس تعالوا ندعى له يقوم بالسلامة المسلم يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد والمسيحي يقرأ آيات الشفاء كلنا بنحب سمير صبري يلا نبدأ وأنا أولكم".

فيما قالت الفنانة دينا: "الأستاذ الفنان القدير سمير وقفت جنب ناس كتير في مرضهم وساعدت ودعمت ناس كتير على مدار السنين. وإحنا دلوقتي كلنا جنبك وبتدعيلك، ربنا يشفيك ويعافيك وتخرج من المستشفى بألف سلامة، شدة وتزول.. رجاء وطلب من كل أصدقائي وحبايبي الدعاء للأستاذ سمير صبري بالشفاء ويعمل العملية ويخرج لنا بألف سلامة".



دينا تدعو لـ سمير صبري



نبيلة عبيد تدعو لـ سمير صبري