شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحرج أصالة بعد تهنئتها له على أغنيته الجديدة بتعليق غير متوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة أصالة نصرى، لموقف محرج أثناء محاولتها مجاملة الفنان رامى صبرى، بمناسبة طرح أغنية جديدة له، فبدلًا من أن يمر التعليق كغيره من التعليقات التى تمنت له النجاح والتوفيق مع طرح أغنيته الجديدة، تحول الأمر لموقف كوميدى ومحرج للنجمة السورية، حيث هنأت أصالة، زميلها رامى صبرى، وعبرت عن إعجابها بالأغنية رغم أنها لم تكن قد طرحت بعد.

البداية جاءت مع نشر رامى صبرى، صورة من كليب أغنيته الجديدة "مع نفسى" للترويج لها عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وليكشف للجمهور عن موعد طرح الأغنية، وعلى الفور تلقى التهنئات من الجمهور وزملائه الفنانين لقرب طرح الأغنية، إلا أن الفنانة أصالة نصرى، كتبت له تعليق لتعبر عن إعجابها الأغنية رغم أنها لم تكن قد طرحت، وقالت له "بتجنن الأغنية راموتى"، ليفاجئها رامى صبرى بالرد عليها: "لسه منزلتش يا حبيبتى".

حساب رامى صبرى على انستجرام

وطرح رامى صبرى، أغنية "مع نفسى"، الجمعة، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتقول الأغنية:

قاعد دلوقتى لوحدى مع نفسى

وبفكر ايه الذنب اللى انا اذنبته

والمفروض عنه بكفر

الجرح تقيل على قلبى ومحدش بقى بيقدر

الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعه معلمه

انا مش قادر اتحمل اكتر

على بالى ذكريات سبهالى

وليالى كانت احلى ليالى

على بالى ذكريات سبهالى

وليالى كانت احلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالى

مش عايز حد يجينى ينصحنى يواسينى

انا عايز اللى يريحنى انا عايز اللى يناسينى

كان مالى الدنيا عليا كان كل الدنيا فى عينى

الذكرى بقى متعبة ومغلبه قلبى مغلبه

انسى ازاى والله ماهاقدر

على بالى ذكريات سبهالى

وليالى كانت احلى ليالى

على بالى ذكريات سبهالى

وليالى كانت احلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالى

على بالى ذكريات سبهالى

وليالى كانت احلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالى

على بالى ذكريات سبهالى

.. اه كانت احلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالى

على بالى ذكريات سبهالى

وليالى كانت احلى ليالى

على بالى ذكريات سبهالى

وليالى كانت احلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالى