طليقة أحمد الفيشاوي ترقص على العمود.. “من أجل المتعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن أطلّت بفيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص على العمود.

وقالت في تعليقها على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”: “تجردي من روحك. لا تعبث أبدًا مع امرأة معلقة رأسًا على عقب من أجل المتعة”.

وكانت ندى الكامل قد ظهرت بوقت سابق في مقاطع مصوّرة بملابس رياضية سوداء مؤلفة من قطعتين أثناء تمايلها على العمود الحديدي، ثم تنخفض على الأرض لتؤدي حركة التويرك على أنغام أغنية Clout للمغنية الأميركية كاردي بي.