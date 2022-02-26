الارشيف / فن ومشاهير

طليقة أحمد الفيشاوي ترقص على العمود.. “من أجل المتعة”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن أطلّت بفيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص على العمود.

وقالت في تعليقها على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”: “تجردي من روحك. لا تعبث أبدًا مع امرأة معلقة رأسًا على عقب من أجل المتعة”.

وكانت ندى الكامل قد ظهرت بوقت سابق في مقاطع مصوّرة بملابس رياضية سوداء مؤلفة من قطعتين أثناء تمايلها على العمود الحديدي، ثم تنخفض على الأرض لتؤدي حركة التويرك على أنغام أغنية Clout للمغنية الأميركية كاردي بي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا