المحكمة تصدر قرارها في قضية الفنان رشوان توفيق وابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قضت محكمة جنوب القاهرة، صباح اليوم (السبت)، برفض الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق والتي تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وإلزام ابنة الفنان بدفع المصاريف وقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع إلزام المدعي برد مبلغ 894 ألف جنيه.

وقال محامي الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق رفعت عددًا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: “الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة”.

وأضاف أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد في حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، “تلك حدود الله فلا تقربوها”.

وكان محامي الفنان القدير رشوان توفيق، وجه مبادرة صلح إلى ابنته آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: “أبوكي مستنيكي”.