روسيا تفرض قيودا على موقع فيسبوك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فرضت السلطات الروسية، الجمعة، قيودا “جزئية” على الدخول لموقع فيسبوك داخل روسيا.

وأصدرت القرار الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام في روسيا، بعد توجيه موسكو الاتهام إلى فيسبوك بفرض رقابة على وسائل إعلام روسية و”انتهاك حقوق الإنسان” و”حقوق المواطنين الروس”.

وأوضحت الدائرة الروسية أن القرار سيطبق بدءا من اليوم (25 فبراير/شباط) دون تحديد إطار زمني لرفعه.

وجاء ذلك بعد يوم، من إطلاق روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.