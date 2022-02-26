أيمن زيدان يقلق محبيه بكلمات حزينة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الممثل السوري ​أيمن زيدان​ صورة عبر حسابه الخاص على موقع “إنستغرام” وأرفقها ببعض الكامات الحزينة وأقلق جمهوره ومحبيه الذين اعتادوا عليه بالشخص الذي يضحك دائما ويعطي نكهة خاصة بالكوميديا.

وقال زيدان: “كانت السنابل ُتواصل رقصتها الماجنة في مهب الريح وشعرها الذهبي المتطاير يتوجس اقتراب َالحصاد وهاهي حبات القمح الموجوعة تلوح للسنابل بالرحيل وتخترق الفضاء المغمس بالغبار وهي تعلو وتهبط كورقة خريف تائهة.. عانقت الحبة كل اقرانها وسكنت جبلاً من مثيلاتها بينما بقيت العيدان الذهبيه أسيرة ريح عابثة تحملها إلى اللامكان.. فجأة انتهى كل شيء وافترق توأمان عاشا لحظة الولادة الأولى”.

وأضاف: “وما إن ارتشفت السماء جرعتها من الشمس الأرجوانيه حتى هوت أكوام السنابل المقتوله كتلال من الذهب تنتظر سحلها… حين داس النورج باقدامه الصلبه حبات القمح الوادعه كانت السنابل تكتب وصيتها الأخيره.. لم تكتمل حروف الوصيه ولم تحتفظ ذاكرة البيادر سوى بجملة يتيمه… “أيها العالم كم أنت قاس”.