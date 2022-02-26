شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الـ فيبريسى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن كل أعضاء لجان تحكيم مسابقاته المختلفة، واليوم يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم الـ فيبريسي (الاتحاد الدولي لنقاد السينما) والتي تتكون من الناقدة ريتا دي سانتو من إيطاليا ، فيرونيكا زكونجسيك من سلوفينيا ، فايزة هنداوي من مصر .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يشارك في دورته الجديدة 35 دولة ويتنافس 45 فيلما في مسابقات متعددة ما بين الروائي الطويل والقصير والتسجيلي ومسابقة الدياسبورا ومسابقات أخري ، ويكرم المهرجان خلال هذه الدورة الفنانين : حسين فهمى وعمرو سعد وفريد بوغدير وأبولين تراورى وبيونة وإهداء الدورة لهدى سلطان ومحمود مرسى والمغربى محمد إسماعيل وتحمل الدورة اسم الراحل السنغالي جبريل مامبيتي .

"الأقصر للسينما الأفريقية" سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي.