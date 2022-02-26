شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة لـ سمير صبري: صاحب مواقف خيرة وبندعيلك ربنا يشفيك وتعدى المرحلة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة الكبيرة شهيرة، عن أمنياتها بالشفاء العاجل للفنان القدير سمير صبرى، الذى يمر حاليا بوعكة صحية وإجراء عملية جراحية دقيقة فى القلب، مؤكدة أنه صديق صدوق وصاحب مواقف وجدع مع الجميع، داعية الله أن يتجاوز هذه المرحلة الصعبة بكل خير.

وكتبت شهيرة، عبر حسابها على فيس بوك: "النجم الجميل والصديق الصدوق صاحب المواقف الخيرة، الجدع مع كل من عرفه واقترب منه، كلنا بندعيلك من قلوبنا إن ربنا يشفيك وتعدى المرحلة الصعبة على خير يا رب".





وكان الفنان سمير صبري، علق عن حالته الصحية، قائلا: "سأجرى عملية دقيقة فى القلب، وبقالى سنة ونص بتعالج من حاجات كيماوية والمسألة تعبت أوى".

وتابع سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب: "ادعيلى أمُر بالأزمة اللى أنا فيها دى، عمرى ما تأخرت على حد، وأوقفوا جنبى وساعدونى فى علاجى، فى المستشفى جايبنلى دكاترة وعاوز أبقى تحت رعاية حبيبى عمرو أديب، ربنا يخليك ويقدرنى أرد قد ربع من اللى انت هتعمله".

واستكمل سمير صبرى: "بيزورنى كل ما يخطر على بالك، وإيمى ودنيا سمير غانم مفيش يوم مش بيعدوا عليا فى المستشفى، وبقية الشلة بتاعة الدفعة، حسين فهمى وميرفت أمين.. بس عاوزك تاخد بالك منى يا عمرو الله يخليك".

واستطرد الفنان سمير صبري: "عاوزك تدعيلى فى صلاة الفجر، وأشكر الرئيس السيسى رجع مصر للعالم كله".