شكرا لقرائتكم خبر عن أماندا سيفريد تروج لـ The Dropout فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة أماندا سيفريد علي حضور العرض الخاص لمسلسلها الجديد The Dropout والذي يعرض علي Hulu وذلك في مجمع مسرح DGA بلوس أنجلوس.

وحرص علي الحضور كل من نافين أندروز، وديلان مينيت، وآلان روك، وجوش بايس، وميكايلا واتكينز، وشون جي براون ، وسام سترالي.

وطرحت شبكة Hulu أول فيديو ترويجى لمسلسلها الجديد The Dropout، الذى سيطرح بداية من يوم 3 مارس المقبل، على أن تطرح أول 3 حلقات دفعة واحدة، ومن ثم طرح باقى حلقات العمل الذى سيتكون من 8 حلقات بالتتابع.

العمل يدور حول قصة تأسيس شركة Theranos إليزابيث هولمز وسقوطها الدرامي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، ويتتبع المسلسل قصة المخترع، الذي ترك ستانفورد لتأسيس Theranos، حيث ابتكرت الشركة آلة Edison، وهي أداة تشخيصية وعدت بطريقة سهلة لاختبار 200 مرض، لكن الآلة لم تعمل، على الرغم من أنها جذبت المستثمرين الأثرياء بما في ذلك بيتسي ديفوس وروبرت مردوخ.

المسلسل من بطولة كل من أماندا سيفريد، آن آرتشر، ميكايلا واتكينز، نافين اندروز وأوتكارش أمبودكار، مايكل أيرونسايد، ميشيل جيل، لوري ميتكالف، إليزابيث مارفيل، وليام هـ ميسي.

وفي سياق متصل قررت شبكة Hulu تجديد مسلسل The Great لـ موسم ثالث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، سيتم الإعلان عن موعد بدء العمل على الموسم الجديد قريبا، حيث من المتوقع طرح الموسم الثالث من The Great خلال العام الجارى.