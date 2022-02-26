إلهام شاهين: الإنتاج الفني خرب بيتي.. ولم أفكر في الاعتزال نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها حققت الكثير من الأرباح خلال عملها كممثلة، وأنفقت هذه الأموال خلال العمل كمنتجة، قائلة: "عملت فلوس كتير كفنانة وصرفتها كمنتجة، الإنتاج خربت بيتي، ومكنتش محتاجة أنتج، لم أنتج عشان إلهام شاهين ولكن حبا في السينما".

وأشارت شاهين، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك كتاب كثر لا يجدوا حماسا لإنتاج أعمالهم وأفكارهم، ولا يصح أن تقتصر الأعمال الفنية على الأكشن والكوميديا فقط.

وتابعت: "السينما مينفعش تفضل أكشن أو كوميدي بس، ولازم يكون في أدوار اجتماعية، وفي كتاب مش بيلاقوا منتجين تتحمس لأفكارهم".

استكملت: "لم أفكر في الاعتزال نهائيا، وبحب الفن بجنون ومش بحب أي حاجة تانية في حياتي غيره، ويا رب ما يجي وقت اضطر للاعتزال".

برنامج "حبر سري" يذاع في الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة، على "القاهرة والناس" من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.