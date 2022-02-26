إلهام شاهين: "مش ندمانة على الإجهاض.. الأطفال مسئولية أنا مش قدها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت النجمة إلهام شاهين، أنها لم تفكر في تبني أطفالا لأنها ترى أن ذلك مسئولية لا تستطيع تحملها، متابعة: "مش ندمانة على إجهاض الأطفال، الأطفال مسئولية كبيرة".

وأضافت شاهين، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، أنها لا تستطيع أن ترى طفل في مرحلة ضعف أو خطر، متابعة: "الحاجات اللي فيها ضعف أو خطر على الأطفال مش بستحملها وبخاف عليهم بزيادة ودنيتي بتدمر من ضعف الأطفال".

واستكملت: "صفة الأمومة يقدر الشخص يمارسها مع كل اللي حوله، والأمومة مش سن، الأمومة عطاء وحب الخير للأبناء أكثر من النفس".

برنامج "حبر سري" يذاع في الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة، على "القاهرة والناس" من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.