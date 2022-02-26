بطلٌ رياضي روسي مؤيّد لـ”بوتن”: “يكفي حروبًا”!

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 9:01 صباحًا

مازال العالم منشغلا بتطورات الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وهذا الاهتمام لا ينحصر فقط على الزعماء والسياسيين وحسب، بل انه يشمل أيضا مشاهير من مجالات الفن والاعلام والرياضة.

وفي خطوة مثيرة للاهتمام، وجّه بطل رياضي روسي داعم للرئيس الروسي بوتن رسالة يطلب من خلالها أن تتوقف العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

اذ قال” أليكس أوفيتشكين”، وهو لاعب في دوري الهوكي الوطني على الجليد بأميركا: “رجاء، يكفي حروبا”.

وصرّح لاعب نادي واشنطن كابيتالز، خلال مؤتمر صحفي الجمعة: “أود أن أقول إنه وضع صعب”، بحسب ما أوردت شبكة “سي إن إن” الأميركية، لافتا الى انه “لدي الكثير من الأصدقاء في روسيا وأوكرانيا. ومن الصعب رؤية حرب أخرى. أنا آمل أن تنتهي (هذه الحرب) قريبا وأن يكون هناك سلام في العالم بأسره”.

وكان اللاعب الروسي دبلوماسيا في حديثه فوجه الدعم لروسيا وأوكرانيا وتحدث بشكل عام، لكن الصحفيين ضغوا عليه وسألوه عن صلاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ولذلك اتخذ موقفا محايدا، وقال: “حسنًا ، هو رئيسي. ولكن ، كما قلت ، لست في السياسة، إنما أنا رياضي”.

وأعرب عن أمله في أن ينتهي كل شيء قريبا. إنه وضع صعب الآن لكلا الجانبين. أنا في موقع السيطرة على الموقف”.