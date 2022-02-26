شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم هالى بيرى Moonfall يحقق إيرادات تصل لـ37 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Moonfall إلى 37 مليونًا و731 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 4 فبراير الجارى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و10 دقائق، ووصلت ميزانية الفيلم إلى 140 مليون دولار.

وانقسمت إيرادات فيلم Moonfall بين 18 مليونًا و145 الف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و19 ملايين و585 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، الفيلم من إنتاج شركة Lionsgate.

كما حصل فيلم Moonfall على تقييم وصل إلى %39 من قبل 145 ناقدًا عالميًا، و69% من قبل أكثر من 500 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، يدور فيلم Moonfall بعد أن تضرب قوة غامضة القمر من مداره حول الأرض وترسله للاندفاع في مسار تصادم مع الحياة التى نعرفها، وقبل أسابيع فقط من التأثير، اقتنعت المسئولة التنفيذية في وكالة ناسا ورائدة الفضاء السابقة جو فاولر أن لديها المفتاح لإنقاذنا جميعًا، ولم يصدقها ألا واحد فقط وهو صديقها هاوسمان، وبالتالي سيقوم هؤلاء الأبطال غير المتوقعين بمهمة أخيرة مستحيلة في الفضاء، تاركين وراءهم كل من يحبونه، فقط ليكتشفوا أن قمرنا ليس كما نعتقد.

فيلم Moonfall سقوط القمر، ‏يدور في إطار خيال علمي وأكشن، ومن إخراج وكتابة رولان إيميريش وبطولة هالي بيري، باتريك ويلسون،جون برادلي،تشارلي بلامر،مايكل بينا ودونالد ساذرلاند، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 4 فبراير 2022.

كما أعلنت شركة Lionsgate موعد طرح الفيلم الجديد المنتظر John Wick 4، لـ الممثل العالمى كيانو ريفز، حيث سيصل الفيلم الجديد دور العرض 24 مارس من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ولم تكشف الشركة المنتجة إلى الآن أى تفاصيل حول الحبكة الدرامية لـ فيلم John Wick 4، ولكن من المتوقع حسبما كشف التقرير الذى نشر على موقع"nme"، أن تعلن الشركة عن بعض المعلومات الجديدة حول العمل خلال الفترة المقبلة.