شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم ساندرا بولوك وبراد بيتThe Lost City بمهرجان South by Southwest والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان South by Southwest عرض فيلم النجوم العالميين ساندرا بولوك وبراد بيت وتشانينج تاتوم The Lost City، وذلك يوم 12 مارس وذلك قبل عرضه فى 25 مارس المقبل.

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم المغامرة The Lost City، عن الملامح الأولى للفيلم الذى يشارك في بطولته النجم العالمي دانيال رادكليف، وتلعب بولوك دور لوريتا سيج، الروائية التي أمضت حياتها المهنية تكتب عن أماكن غريبة في كتبها الشعبية عن المغامرات الرومانسية، وسرعان ما تخوض تجربة تردد في الترويج لكتابها الجديد.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع hollywoodreporter، الفيلم الذي يقوم بـ إخراجه آدم وآرون ني، يتبع مؤلفة رومانسية ناجحة (بولوك)، التي تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على التعاون مع عارض الأزياء (تاتوم)، وذلك لأنهما انجرافًا إلى مغامرة أغرب من الخيال.

تمت كتابة السيناريو الخاص بـ The Lost City of D بواسطة المؤلفة دانا فوكس "Isn't it Romantic, How to be Single"، بولوك أيضًا منتجة في المشروع من خلال شركتهاFortis Films ، جنبًا إلى جنب مع Liza Chasin لـ 3dot Productions و Seth Gordon لـ Exhibit A.